Макдэвид оценил игру вратарей «Эдмонтона», пропустивших восемь шайб от «Далласа»

Макдэвид оценил игру вратарей «Эдмонтона», пропустивших восемь шайб от «Далласа»
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал слабую игру в обороне команды и посочувствовал двум вратарям — Стюарт Скиннеру и Кэлвину Пикару, пропустившим каждый по четыре шайбы в матче с «Даллас Старз» (3:8).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48     0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp)     0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24     0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46     1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39     1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp)     1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp)     2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23     2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21     3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31     3:8 Бастиан (Факса) – 55:39    

«Я действительно считаю, что оборона ворот — это командное дело. Мне всё равно, кто наш голкипер на матч, — когда команда не соответствует его уровню, вратарю сложно выглядеть хорошо. Мне было жаль их обоих сегодня вечером», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» с отрывом является самой пропускающей командой текущего сезона. Канадский клуб пропустил 95 шайб, на втором месте по этому показателю находится «Ванкувер» с 86 пропущенными шайбами. Тройку замыкает «Сент-Луис», у которого 85 пропущенных шайб.

