Макдэвид оценил игру вратарей «Эдмонтона», пропустивших восемь шайб от «Далласа»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал слабую игру в обороне команды и посочувствовал двум вратарям — Стюарт Скиннеру и Кэлвину Пикару, пропустившим каждый по четыре шайбы в матче с «Даллас Старз» (3:8).

«Я действительно считаю, что оборона ворот — это командное дело. Мне всё равно, кто наш голкипер на матч, — когда команда не соответствует его уровню, вратарю сложно выглядеть хорошо. Мне было жаль их обоих сегодня вечером», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» с отрывом является самой пропускающей командой текущего сезона. Канадский клуб пропустил 95 шайб, на втором месте по этому показателю находится «Ванкувер» с 86 пропущенными шайбами. Тройку замыкает «Сент-Луис», у которого 85 пропущенных шайб.