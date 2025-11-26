Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Задоров поучаствует в доставке и раздаче праздничной еды ко Дню благодарения в Бостоне

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров примет участие в ежегодной доставке пирогов в День благодарения 27 ноября, пожертвовав их местным организациям, включая Дом Святого Франциска и гостиницу Pine Street Inn. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Грег Вышински в соцсети.

Задоров и его семья также помогут разделать индейку и подать праздничные блюда вместе с местными лидерами сообществ и представителями власти. В этом году игрок «Брюинз» уже 16-й сезон подряд участвует в этой традиции.

Задоров выступает за «Бостон» второй сезон. Российский хоккеист подписал контракт с «Брюинз» сроком на шесть лет с кэпхитом $ 5 млн.

«А почему нет?» Задоров подрался на первых секундах матча и помог «Бостону» победить
