Давыдов — об игре ЦСКА: мне нравится такое доверие к Никитину и его помощникам

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о ситуации в ЦСКА, занимающем текущее девятое место в Западной конференции КХЛ.

– В этот клуб летом пришёл новый тренерский штаб, поэтому тут нужно делать поправку на время. Вижу, что в ЦСКА её и делают, со стороны нет давления на тренерский штаб Игоря Никитина. Даже несмотря на то, что накануне армейцы выпали из кубковой пульки. Мне нравится такое доверие к Никитину и его помощникам, которые в прошлом сезоне многое доказали в «Локомотиве». Но пока Никитину и Ко очень тяжело.

– Почему?

– В прошлом сезоне в ЦСКА было много анархии, отсюда быстрый вылет из плей-офф. А Никитин не зря много работал рядом с нашим мэтром Билялетдиновым, он ценит систему и порядок. Пока состав, да и игра у ЦСКА очень сырые. Но, думаю, во второй половине сезона армейцы прибавят и смогут накатить на плей-офф, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.