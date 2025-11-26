Скидки
Сборная Франции показала форму на Олимпиаду-2026. Команда заменит Россию на ОИ

Комментарии

Сборная Франции показала форму, в которой выступит на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Напомним, на турнире сыграют игроки НХЛ – впервые с 2014 года.

На синем и белом свитерах есть красный леттеринг France, а также по восемь поперечных полос на груди и каждом из рукавов, отсылающих к дизайну бретонской мариньерки (тельняшки).

Фото: Федерация хоккея Франции

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года. Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Соперниками французской сборной по группе А стали сборные Канады, Швейцарии и Чехии.

