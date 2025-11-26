«Это другой уровень». Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в НХЛ после КХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в Национальной хоккейной лиге. Форвард в межсезонье подписал однолетний контракт новичка с «лавинами». В прошлом сезоне Бардаков выступал за СКА.

«Я думаю, что есть первая игра в НХЛ и все остальные. Первая игра — это эмоции, а остальные уже идут как по маслу.

— Какой был самый сложный момент в адаптации к НХЛ после КХЛ?

— Я думаю, это другой уровень, другие скорости, другой уровень борьбы и броски. Всё другое, но к этому просто надо привыкнуть. Не могу оценить свою игру на данный момент, но могу сказать, что адаптационный период прошёл. В целом мне кажется, что я играю хорошо. Можно добавить в игре в обороне, есть ещё некоторая боязнь, — цитирует Бардакова Guerilla Sports.

В текущем сезоне на счету Бардакова 4 (1+3) очка в 17 матчах. Форвард играет в четвёртом звене «Колорадо».