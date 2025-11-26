Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это другой уровень». Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в НХЛ после КХЛ

«Это другой уровень». Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в НХЛ после КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков рассказал об адаптации к игре в Национальной хоккейной лиге. Форвард в межсезонье подписал однолетний контракт новичка с «лавинами». В прошлом сезоне Бардаков выступал за СКА.

«Я думаю, что есть первая игра в НХЛ и все остальные. Первая игра — это эмоции, а остальные уже идут как по маслу.

— Какой был самый сложный момент в адаптации к НХЛ после КХЛ?
— Я думаю, это другой уровень, другие скорости, другой уровень борьбы и броски. Всё другое, но к этому просто надо привыкнуть. Не могу оценить свою игру на данный момент, но могу сказать, что адаптационный период прошёл. В целом мне кажется, что я играю хорошо. Можно добавить в игре в обороне, есть ещё некоторая боязнь, — цитирует Бардакова Guerilla Sports.

В текущем сезоне на счету Бардакова 4 (1+3) очка в 17 матчах. Форвард играет в четвёртом звене «Колорадо».

Материалы по теме
«Это совершенно точно был его лучший матч». Беднар — о дебютном голе Бардакова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android