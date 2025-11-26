Фукале о матче с «Трактором»: ещё с лета ждал, красным фломастером дату в календаре обвёл

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале оценил игру белорусской команды в текущем сезоне и заявил, что ему было принципиально одержать победу в матче с бывшим клубом «Трактором».

— Здорово играть с защитниками такого высокого уровня. В команде много канадцев, плюс [Кристиан] Хенкель здорово говорит по-английски. Это прекрасные люди и настоящие трудяги — в такой команде весело играть. Оборона у нас в приоритете, так что мы здорово играем в своей зоне.

— Как тебе Минск? В чём главное его отличие от Челябинска?

— Красивый город с богатой историей. Тут живут прекрасные люди, а отличных ресторанов просто уйма. Мне нравится тут жить. Минск более европейский город, чем Челябинск. Но я всегда говорил, что я и в Челябинске чувствовал себя прекрасно.

— С какими чувствами выходил на матч против «Трактора» в октябре? Ты тогда почти оставил свои ворота в неприкосновенности, а «Динамо» победило 4:1.

— Я этот матч ещё с лета ждал. Можно сказать, красным фломастером дату в календаре обвёл. Это была важная победа для нашей команды, — цитирует Фукале телеграм-канал хоккейного агентства Gold Star.