Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фукале о матче с «Трактором»: ещё с лета ждал, красным фломастером дату в календаре обвёл

Фукале о матче с «Трактором»: ещё с лета ждал, красным фломастером дату в календаре обвёл
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале оценил игру белорусской команды в текущем сезоне и заявил, что ему было принципиально одержать победу в матче с бывшим клубом «Трактором».

— Здорово играть с защитниками такого высокого уровня. В команде много канадцев, плюс [Кристиан] Хенкель здорово говорит по-английски. Это прекрасные люди и настоящие трудяги — в такой команде весело играть. Оборона у нас в приоритете, так что мы здорово играем в своей зоне.

— Как тебе Минск? В чём главное его отличие от Челябинска?
— Красивый город с богатой историей. Тут живут прекрасные люди, а отличных ресторанов просто уйма. Мне нравится тут жить. Минск более европейский город, чем Челябинск. Но я всегда говорил, что я и в Челябинске чувствовал себя прекрасно.

— С какими чувствами выходил на матч против «Трактора» в октябре? Ты тогда почти оставил свои ворота в неприкосновенности, а «Динамо» победило 4:1.
— Я этот матч ещё с лета ждал. Можно сказать, красным фломастером дату в календаре обвёл. Это была важная победа для нашей команды, — цитирует Фукале телеграм-канал хоккейного агентства Gold Star.

Материалы по теме
Фукале — о конкуренции с Демченко: мы оба стараемся добросовестно выполнять свою работу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android