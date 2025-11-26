Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
«Продуманное решение руководства». Давыдов поддержал отставку Кудашова из «Динамо»

«Продуманное решение руководства». Давыдов поддержал отставку Кудашова из «Динамо»
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов назвал отставку Алексея Кудашова из московского «Динамо» продуманным решением руководства.

– На мой взгляд, это не эмоциональное, а продуманное решение руководства «Динамо». Лёша Кудашов возглавлял нашу команду четыре с половиной года. Работал он неплохо, с душой, потому и получил такой большой кредит доверия. Другое дело, что у «Динамо» не было стабильности. Отличные отрезки каждый раз сменяли средние, то они были на старте, то на финише. На мой взгляд, Лёша не нашёл при подготовке команды золотой середины, отсюда перепады.

Вы не забывайте, что у нас «Динамо», требования к стабильности, к качеству тренерской работы самые максимальные, нужен результат. Кудашов оставил свою страницу в истории клуба, посмотрим, что теперь покажут, как поётся в песне, честолюбивые дублёры.

– Как оцените потенциал нового главного – Вячеслава Козлова?
– Мне показалось, что по поведению на скамейке он во многом похож на Кудашова, тоже задумчивый, внешне чуть мягковатый. Посмотрим, что у Вячеслава получится, опыт игрока у него очень большой. Шанс Козлову предоставлен огромный, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Матч «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
