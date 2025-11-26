Нападающий «Салавата Юлаева» Ян заявил, что восстановился от травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян заявил, что восстановился от травмы, и поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард не играл с 18 октября из-за травмы.

«Дорогие болельщики, я снова на льду! Последний месяц был, честно, непростым. Для любого спортсмена травма — это всегда испытание, причём не только физически, но и морально. Когда остаёшься без игры, начинаешь понимать, насколько сильно тебе не хватает этой атмосферы. Более того, я выбыл в самый непростой момент для своей команды, и как же тяжело смотреть на это со стороны, без возможности помочь.

Каждый день я работал, чтобы вернуться. Сама по себе травма была неприятная, всё без резких движений. Спустя три недели я почувствовал, что восстановление пошло как надо. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был рядом. Команду благодарю за помощь и терпение. А вас, болельщиков, за тёплые слова и поддержку, которая реально мотивировала двигаться дальше.

Так что теперь я снова в деле. Заряжен на 100%, буду работать, биться за команду и выкладываться по максимуму в каждой смене. Дальше только вперёд!» — написал Ян в своём телеграм-канале.