Инсайдер НХЛ: Биннингтон может быть обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон»

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос заявил, что вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон может быть обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Стюарта Скиннера.

«Этот сезон снова выдался тяжёлым для «Сент-Луиса», поэтому спекуляции вокруг обмена Биннингтона всё чаще возникают. По статистике, Биннингтон пока один из худших вратарей лиги с процентом отражённых бросков 88% и коэффициентом надёжности 3,13. У Биннингтона по контракту ещё один сезон, и есть ощущение, что он не станет частью какой-либо перестройки состава, которую могут претерпеть «Блюз». Самые активные спекуляции связывают Биннингтона с «Эдмонтоном», и что «Ойлерз» также рассматривают возможность переманить защитника из «Сент-Луиса». Эта потенциальная сделка, скорее всего, будет построена на обмене Стюарта Скиннера в «Сент-Луис», — цитирует Кипреоса Sportsnet.