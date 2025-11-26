Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: Биннингтон может быть обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон»

Инсайдер НХЛ: Биннингтон может быть обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос заявил, что вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон может быть обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Стюарта Скиннера.

«Этот сезон снова выдался тяжёлым для «Сент-Луиса», поэтому спекуляции вокруг обмена Биннингтона всё чаще возникают. По статистике, Биннингтон пока один из худших вратарей лиги с процентом отражённых бросков 88% и коэффициентом надёжности 3,13. У Биннингтона по контракту ещё один сезон, и есть ощущение, что он не станет частью какой-либо перестройки состава, которую могут претерпеть «Блюз». Самые активные спекуляции связывают Биннингтона с «Эдмонтоном», и что «Ойлерз» также рассматривают возможность переманить защитника из «Сент-Луиса». Эта потенциальная сделка, скорее всего, будет построена на обмене Стюарта Скиннера в «Сент-Луис», — цитирует Кипреоса Sportsnet.

Материалы по теме
Макдэвид оценил игру вратарей «Эдмонтона», пропустивших восемь шайб от «Далласа»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android