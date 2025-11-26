Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Амур, результат матча 26 ноября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» уверенно обыграл «Амур» в домашнем матче дальневосточного дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч дальневосточного дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шулак – 05:55 (5x4)     1:1 Мищенко (Свечников, Лихачёв) – 18:17 (5x5)     2:1 Гераськин (Шестаков, Дерябин) – 26:41 (5x5)     3:1 Шэн – 41:37 (5x5)     4:1 Тертышный (Шепелев, Олсон) – 43:13 (5x5)    

На шестой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, забросивший шайбу после сольного прохода. В концовке первого периода «Амуру» удалось сравнять счёт — отличился Иван Мищенко с передач Евгения Свечникова и Ярослава Лихачёва. Во втором периоде Игорь Гераськин вновь вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В начале третьего периода владивостокцы забросили две шайбы подряд — отличились Павел Шэн и Никита Тертышный.

Счёт сезонной серии в дальневосточном дерби стал 2-1 в пользу «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android