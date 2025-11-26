«Адмирал» уверенно обыграл «Амур» в домашнем матче дальневосточного дерби

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч дальневосточного дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На шестой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, забросивший шайбу после сольного прохода. В концовке первого периода «Амуру» удалось сравнять счёт — отличился Иван Мищенко с передач Евгения Свечникова и Ярослава Лихачёва. Во втором периоде Игорь Гераськин вновь вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В начале третьего периода владивостокцы забросили две шайбы подряд — отличились Павел Шэн и Никита Тертышный.
Счёт сезонной серии в дальневосточном дерби стал 2-1 в пользу «Адмирала».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 ноября 2025
-
14:45
-
14:15
-
13:56
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:40
-
11:15
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:33
-
05:36
-
03:09
-
02:22
- 25 ноября 2025
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:52