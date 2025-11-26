Вратари «Эдмонтона» — худшие по проценту отражённых бросков в истории клуба с 1979 года

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги голкиперы «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар отражают в среднем 86% бросков в створ на двоих. На отрезке в 25 матчей со старта регулярки это худший показатель в истории клуба с сезона-1979/1980. Это был первый сезон «Эдмонтона» в НХЛ после перехода из ВХА.

Ранее капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал слабую игру в обороне команды и посочувствовал двум вратарям команды.

«Эдмонтон» с отрывом является самой пропускающей командой текущего сезона. Канадский клуб пропустил 95 шайб, на втором месте по этому показателю находится «Ванкувер» с 86 пропущенными шайбами. Тройку замыкает «Сент-Луис», у которого 85 пропущенных шайб.