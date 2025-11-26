Скидки
Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта

Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта
37-летний нападающий Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта. Форварда пригласили в тренировочный лагерь «Блюз» в августе 2025-го, но он получил травму и пропустил предсезонные сборы. Тогда его перевели в «Спрингфилд» на условиях пробного договора.

В регулярном чемпионате АХЛ Лучич провёл пять матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «-7». Напомним, Лучич полностью пропустил прошлый сезон из-за обвинений в домашнем насилии.

Всего в НХЛ Лучич сыграл 1177 матчей, в которых набрал 586 (233+353) очков. Милан — обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.

