Хоккей Новости

Инсайдер TSN: «Нэшвилл» готов обменять нападающих Стэмкоса и Маршессо

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, «Нэшвилл Предаторз» открыт для предложений по обмену нападающих Стивена Стэмкоса и Джонатана Маршессо.

Оба форварда стали игроками «Предаторз» в июле 2024 года, подписав контракты на правах свободных агентов. Стэмкос получает $ 8 млн в год, Маршессо – $ 5,5 млн. В текущем сезоне 35-летний Стэмкос набрал 5 (4+1) очков за 22 игры при полезности «-12», у Маршессо – 6 (4+2) очков в 19 матчах при полезности «-14».

«Хищники» занимают последнее место в сводной таблице НХЛ, набрав 16 очков в 22 матчах. Команда также забила меньше всех в лиге – 52 гола. В прошлом сезоне «Нэшвилл» также выступил неудачно, заняв лишь 14-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

