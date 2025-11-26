Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей

«Двоякое чувство осталось». Андриевский — о поражении «Амура» от «Адмирала»

«Двоякое чувство осталось». Андриевский — о поражении «Амура» от «Адмирала»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Адмирала» (1:4) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Шулак – 05:55 (5x4)     1:1 Мищенко (Свечников, Лихачёв) – 18:17 (5x5)     2:1 Гераськин (Шестаков, Дерябин) – 26:41 (5x5)     3:1 Шэн – 41:37 (5x5)     4:1 Тертышный (Шепелев, Олсон) – 43:13 (5x5)    

— Как-то в начале третьего периода допустили две такие ошибки, не хочу сказать лёгкие, детские, но мы их допустили. И, в принципе, перечеркнули все те старания, которыми мы пытались спасти матч в первых двух периодах. Двоякое чувство осталось. Хороший, положительный момент – то, что мы не просели физически после нашего выезда. У нас была сегодня заключительная четвёртая игра, много налетались, это радует. Значит, план был на игру правильный.

– Какие компоненты, так скажем, есть положительные в сегодняшней игре? Понятное дело, что проиграли в тяжёлой борьбе, но какие можете положительные черты выделить?
– Я уже сказал. Мы физически сегодня неплохо выглядели, то есть и борьбу удержали, и много силовых приёмов было, и много борьбы выиграли. Но, как говорю, многовато сегодня брака было. Ну, вот меня порадовало то, что именно физически сегодня не просели, — цитирует Андриевского сайт «Адмирала».

Новости. Хоккей
