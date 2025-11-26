Защитник Калинюк сыграет за третий клуб в сезоне КХЛ — «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 26 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактор» и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова » начнётся в 17:00 мск.
В составе «Шанхайских Драконов» дебютирует защитник Уайатт Калинюк. Для игрока обороны китайский клуб стал третьим, за который он сыграл в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее Калинюк выступал за «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В текущем чемпионате Уайатт провёл 20 матчей за казанский и уфимский клубы, набрав 5 (1+4) очков.
Состав «Шанхайских Драконов»:
Фото: «Шанхайские Драконы»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»