Защитник Калинюк сыграет за третий клуб в сезоне КХЛ — «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 26 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактор» и «Шанхайскими Драконами». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова » начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

В составе «Шанхайских Драконов» дебютирует защитник Уайатт Калинюк. Для игрока обороны китайский клуб стал третьим, за который он сыграл в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее Калинюк выступал за «Ак Барс» и «Салават Юлаев». В текущем чемпионате Уайатт провёл 20 матчей за казанский и уфимский клубы, набрав 5 (1+4) очков.

Состав «Шанхайских Драконов»:

Фото: «Шанхайские Драконы»

Состав «Трактора»: