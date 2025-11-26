Трямкин вернулся в состав «Автомобилиста». Защитник не играл с середины сентября 2025 года

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин вернулся в состав клуба из Екатеринбурга и отправился с командой на выездные матчи со «Спартаком» (27 ноября) и «Сибирью» (29 ноября). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что игрок обороны из-за травмы не играл с 15 сентября 2025 года. 31-летний Трямкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых не набрал очков. Последние три матча Трямкин занимал место на тренерском мостике «Автомобилиста».

«Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 35 очков после 30 матчей.