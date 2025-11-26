Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трямкин вернулся в состав «Автомобилиста». Защитник не играл с середины сентября 2025 года

Трямкин вернулся в состав «Автомобилиста». Защитник не играл с середины сентября 2025 года
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин вернулся в состав клуба из Екатеринбурга и отправился с командой на выездные матчи со «Спартаком» (27 ноября) и «Сибирью» (29 ноября). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что игрок обороны из-за травмы не играл с 15 сентября 2025 года. 31-летний Трямкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл четыре матча, в которых не набрал очков. Последние три матча Трямкин занимал место на тренерском мостике «Автомобилиста».

«Автомобилист» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 35 очков после 30 матчей.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Автомобилиста» Трямкин проведёт матч с «Трактором» на тренерском мостике
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android