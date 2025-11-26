Леонид Тамбиев оценил победный матч «Адмирала» с «Амуром»

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Амуром» (4:1) в дальневосточном дерби.

– Довольны победой. Хорошая победа, хорошая реализация игровых моментов. Ребята старались придерживаться плана на игру, который мы им предложили. Большую часть игры они придерживались. Конечно, дерби – это принципиально. Были стычки и потасовки, но ребята молодцы, на провокации не поддавались. Очень понравился третий период, где они добавили и забили две красивые шайбы. Считаю, мы сегодня заслуженно выиграли. Наших болельщиков с победой.

– Перед гостевой серией вы сказали, что самое главное было поймать вот эту игру, которую вы вроде как нащупали в последних домашних матчах той серии. Сейчас можно сказать, что уже что-то начало получаться по выездной серии, по домашнему матчу, то, что вы хотели бы видеть от своих подопечных?

– Скажу так, что мне нравится, как ребята сражаются, как они проявляют характер. Это было и в игре с «Металлургом», где мы спасли матч на последней минуте. Видно, ребята сражаются за друг друга, они так и сплачиваются. Но понятно, победы окрыляют, атмосфера в раздевалке совсем другая. Я буду аккуратен, но сезон ещё весь впереди. В последних матчах это видно, — цитирует Тамбиева сайт «Адмирала».