Ковалёв ответил, кого считает главным претендентом на «Колдер Трофи» — Демидова или Шефера

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв заявил, что считает главным претендентом на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона — защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера, а не российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Между Демидовым и Шефером выбрал бы защитника «Айлендерс». Он берёт на себя лидерские обязанности и получает огромное игровое время, что очень важно. В нём есть та молодая уверенность, которая говорит: «Это моё место, и я его не уступлю», — приводит слова Ковалёва RG.

Ранее североамериканский портал The Athletic представил рейтинг главных претендентов на «Колдер Трофи» нового сезона НХЛ.

