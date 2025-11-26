Скидки
Нападающий «Шанхая» Вагнер предположил, сколько шайб забросит Овечкин в текущем сезоне НХЛ

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высоко оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и предположил, сколько шайб забросит россиянин в текущем сезоне НХЛ.

«Овечкин один из лучших снайперов в истории этого вида спорта, если не лучший. Мне посчастливилось несколько раз играть против него, видел, какой он игрок. Мне кажется, в этом сезоне он забьёт более 30 шайб. Он очень эффективен, всё ещё в отличной форме и выглядит великолепно», — приводит слова Вагнера Metaratings.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 23 матчах и набрал 21 (10+11) очко.

Комментарии
