Гендиректор «Динамо» — о слухах про возможный обмен Подъяпольского: полнейший бред

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на слухи о возможном уходе из команды вратаря Владислава Подъяпольского.

«Слухи о возможном обмене Влада – это полнейший бред. У московского «Динамо» заключён долгосрочный контракт с голкипером, мы полностью на него рассчитываем. Клуб любит и уважает своего вратаря, а людям, которые распространяют подобную информацию, хотелось бы посоветовать хоть как-то соотносить её с реальностью», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В текущем сезоне 30-летний голкипер сыграл 17 матчей с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,11.