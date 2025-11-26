Спортивный директор «Металлурга» рассказал о текущей проблеме Евгения Кузнецова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание контракта с нападающим Евгением Кузнецовым и назвал текущую проблему форварда.

— Как в итоге сложился переход Евгения Кузнецова?

— Мы хотели усилить центральную линию, и когда появился такой вариант, то мы взвесили все за и против. Потому что на тот момент у нас команда достаточно неплохо выступала и все ребята были на своих местах. Вклинивать ещё одного игрока, а ещё и звёздного игрока, шаг важный и ответственный. И пообщавшись с тренерским штабом, приняли решение, что Евгений должен помочь нам достичь больших результатов. С ним долго разговаривал и я, и Андрей Владимирович. Мы рассказали, что хотим от него, какие у нас задачи и требования в игровом плане. И договорились, что Евгений идёт с нами.

— У него трудности были и в хоккейном, и в нехоккейном плане. Некоторые клубы посчитали, что подписывать его это риск.

— Риск не риск, но мы сели друг напротив друга и все друг друга поняли. Так что все взрослые люди, и я думаю, что в дальнейшем проблем не должно возникнуть.

— У него чувствуется серьёзный настрой?

— Конечно. Понятно, есть проблемы в наборе физических кондиций, но мы над этим целенаправленно работаем. Дальше он должен набрать ту форму, которая была у него в Америке.

— Периодически публикуются слухи о том, что у Кузнецова с Разиным всё негладко…

— В матче с «Ак Барсом» Евгений появился переодетый в обычную форму. И все начали размышлять, думать и писать. Но там была рабочая ситуация. Такому игроку нет смысла сидеть на скамейке запасных, поэтому он переоделся, пошёл крутить велосипед. Ни у кого нет никаких претензий, и все друг друга поняли, — цитирует Бирюкова «РБ Спорт».