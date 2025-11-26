Скидки
Хоккей Новости

Ринат Хасанов покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда»

Ринат Хасанов покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда»
Аудио-версия:
Комментарии

Специалист Ринат Хасанов покинул пост главного тренера клуба Всероссийской хоккейной лиги «Звезда», сообщает пресс-служба команды. «Звезда» является фарм-клубом ЦСКА.

«Звезда» занимает 22-е место в турнирной таблице ВХЛ, у клуба в активе 27 очков после 27 матчей.

«В сезоне-2017/2018 он впервые возглавил команду МХЛ «Красная Армия», которой руководил один сезон. Спустя три года Ринат Равильевич вновь стал главным тренером «Красной Армии», где за три сезона стал серебряным призёром Молодёжной хоккейной лиги и был признан лучшим тренером МХЛ по итогам сезона-2021/2022.

В 2023 году Ринат Хасанов возглавил «Звезду», выступающую во Всероссийской хоккейной лиге. В первом сезоне под его руководством армейцы впервые за два года вышли в плей-офф ВХЛ. За время работы Рината Равильевича команда установила собственный рекорд по заброшенным шайбам — 211 шайб в сезоне-2024/2025.

ЦСКА благодарит Рината Хасанова за годы, проведённые в армейском клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

