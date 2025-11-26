«Динамо» М — «Локомотив»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 26 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Динамо»:

Фото: «Динамо»

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Это будет второй матч команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее, 20 октября, на домашней арене «Динамо» победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2.

Московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет таблицу Запада.