«Небольшой шок в раздевалке». Форвард «Динамо» Уил — об отставке Кудашова

«Небольшой шок в раздевалке». Форвард «Динамо» Уил — об отставке Кудашова
Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

«Безусловно, до сих пор странное ощущение. Небольшой шок в раздевалке. Но мы все пытаемся принять это и идти дальше. Это часть бизнеса, ничего не поделаешь. Есть небольшие изменения в тренировках, тактике, но в целом система не изменилась. Мы знаем, что нам нужно делать, что улучшить. Где-то время от времени не хватает энергии на льду и на лавке. У нас новый отличный тренер, нужно двигаться вперёд и выигрывать. Честно, пока сложно сказать, как поменялся наш хоккей», — приводит слова Уила Legalbet.

