Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии

Сборная США представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии
Комментарии

Федерация хоккея США представила форму для национальных команд на Олимпийские играх 2026 года в Италии.

Фото: USA Hockey

«Домашняя форма — синяя, с надписью USA красными буквами и белым контуром, расположенной по диагонали сверху вниз. Гостевая форма — белая, с надписью USA синими буквами и красным контуром, также расположенной по диагонали снизу вниз», — сказано в статье на сайте НХЛ.

16 июня был объявлен предварительный список из шести игроков, которые выбраны для участия в составе сборной США: Мэттью Ткачук, Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз, Джек Айкел, Брэди Ткачук и Чарли Макэвой.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

Материалы по теме
Фото
Сборная Чехии представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android