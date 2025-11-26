Сборная США представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии

Федерация хоккея США представила форму для национальных команд на Олимпийские играх 2026 года в Италии.

Фото: USA Hockey

«Домашняя форма — синяя, с надписью USA красными буквами и белым контуром, расположенной по диагонали сверху вниз. Гостевая форма — белая, с надписью USA синими буквами и красным контуром, также расположенной по диагонали снизу вниз», — сказано в статье на сайте НХЛ.

16 июня был объявлен предварительный список из шести игроков, которые выбраны для участия в составе сборной США: Мэттью Ткачук, Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз, Джек Айкел, Брэди Ткачук и Чарли Макэвой.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.