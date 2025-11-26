«Трактор» дома разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 9:0

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джош Ливо, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков, Виталий Кравцов и Андрей Светлаков (дубль).
Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнев записал на свой счёт первый в КХЛ «сухарь».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.
