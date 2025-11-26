Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Трактор – Шанхайские Драконы, результат матча 26 ноября 2025 года, счёт 9:0, КХЛ 2025/2026

«Трактор» дома разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 9:0
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 9:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кадейкин (Коршков, Низамеев) – 07:40 (5x5)     2:0 Дронов (Светлаков, Дер-Аргучинцев) – 13:42 (5x5)     3:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 19:30 (5x4)     4:0 Гросс (Телегин, Ливо) – 21:47 (5x5)     5:0 Никонов (Дэй, Рыков) – 26:45 (5x5)     6:0 Коршков (Горюнов-Рольгизер, Кадейкин) – 27:49 (5x5)     7:0 Кравцов (Светлаков) – 38:23 (4x5)     8:0 Светлаков (Глотов, Коромыслов) – 42:21 (5x5)     9:0 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 51:08 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джош Ливо, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков, Виталий Кравцов и Андрей Светлаков (дубль).

Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнев записал на свой счёт первый в КХЛ «сухарь».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.

