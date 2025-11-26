Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Динамо» объяснили, почему второй матч подряд отсутствует в заявке вратарь Подъяпольский

В «Динамо» объяснили, почему второй матч подряд отсутствует в заявке вратарь Подъяпольский
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед игрой с «Локомотивом» объяснил, почему второй матч подряд отсутствует в заявке вратарь Владислав Подъяпольский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

— Второй матч подряд не видим в заявке Владислава Подъяпольского. В чём причина?
— Мы дали ему отдохнуть. В прошлом месяце он сыграл 12 матчей из 13, немного устал. Настал черёд Максима Моторыгина, мы ему тоже доверяем.

— После прошлой игры вы сказали, что Никита Гусев может появиться уже в матче с «Локомотивом», но сегодня его нет в составе. Насколько серьёзное повреждение у него?
— Он сегодня уже катался. Думаю, выйдет в следующей игре. Ничего страшного нет.

— Насколько вам стало психологически проще после победы в предыдущем матче?
— Выигрывать всегда приятно. Мы готовимся к каждой игре. Думаю, сейчас уже стало легче ребятам. Победы придают уверенность, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Динамо» — о слухах про возможный обмен Подъяпольского: полнейший бред
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android