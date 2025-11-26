В «Динамо» объяснили, почему второй матч подряд отсутствует в заявке вратарь Подъяпольский

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед игрой с «Локомотивом» объяснил, почему второй матч подряд отсутствует в заявке вратарь Владислав Подъяпольский.

— Второй матч подряд не видим в заявке Владислава Подъяпольского. В чём причина?

— Мы дали ему отдохнуть. В прошлом месяце он сыграл 12 матчей из 13, немного устал. Настал черёд Максима Моторыгина, мы ему тоже доверяем.

— После прошлой игры вы сказали, что Никита Гусев может появиться уже в матче с «Локомотивом», но сегодня его нет в составе. Насколько серьёзное повреждение у него?

— Он сегодня уже катался. Думаю, выйдет в следующей игре. Ничего страшного нет.

— Насколько вам стало психологически проще после победы в предыдущем матче?

— Выигрывать всегда приятно. Мы готовимся к каждой игре. Думаю, сейчас уже стало легче ребятам. Победы придают уверенность, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».