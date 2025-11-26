«Трактор» одержал самую крупную победу в КХЛ, переиграв «Шанхайских Драконов»

«Трактор», разгромив в Челябинске «Шанхайских Драконов» со счётом 9:0, одержал самую крупную победу в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что для китайской команды это поражение стало самым крупным в истории.

Челябинский клуб после данной победы набрал 33 очка в 31 встрече и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 29 матчей занимает седьмое место в таблице Запада.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.