Алексей Ковалёв ответил на вопрос о сравнении его с форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым

Алексей Ковалёв ответил на вопрос о сравнении его с форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв ответил на вопрос о сравнении его с форвардом «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым.

«Не мне такое решать. Талантливый игрок всегда найдёт способ забивать голы и набирать очки. Он играет в захватывающем стиле, «Монреалю» это нравится, но ему также нужно приносить пользу — забивать больше голов, набирать очки», — приводит слова Ковалёва RG.

Напомним, Ковалёв сыграл за «Монреаль» 314 матчей, в которых забросил 103 шайбы и отдал 161 передачу.

Ранее Алексей Ковалёв ответил, кого считает главным претендентом на «Колдер Трофи» — Ивана Демидова или Мэттью Шефера из «Нью-Йорк Айлендерс».

