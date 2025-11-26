Тренер «Шанхая» Галлан прокомментировал поражение 0:9 от «Трактора»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал разгромное поражение от «Трактора» со счётом 0:9.

«Сегодня одна команда очень здорово провела игру, а моя, вторая, кажется, не вышла играть вообще», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Челябинский клуб после данной победы набрал 33 очка в 31 встрече и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 29 матчей занимает седьмое место в таблице Запада.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.