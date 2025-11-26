Тренер «Шанхая» Галлан прокомментировал поражение 0:9 от «Трактора»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал разгромное поражение от «Трактора» со счётом 0:9.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кадейкин (Коршков, Низамеев) – 07:40 (5x5) 2:0 Дронов (Светлаков, Дер-Аргучинцев) – 13:42 (5x5) 3:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 19:30 (5x4) 4:0 Гросс (Телегин, Ливо) – 21:47 (5x5) 5:0 Никонов (Дэй, Рыков) – 26:45 (5x5) 6:0 Коршков (Горюнов-Рольгизер, Кадейкин) – 27:49 (5x5) 7:0 Кравцов (Светлаков) – 38:23 (4x5) 8:0 Светлаков (Глотов, Коромыслов) – 42:21 (5x5) 9:0 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 51:08 (5x4)
«Сегодня одна команда очень здорово провела игру, а моя, вторая, кажется, не вышла играть вообще», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Челябинский клуб после данной победы набрал 33 очка в 31 встрече и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 29 матчей занимает седьмое место в таблице Запада.
В следующей игре «Трактор» встретится с «Сочи» дома 28 ноября. «Шанхайские Драконы» в этот же день сыграют с «Нефтехимиком» в гостях.
