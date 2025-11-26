И. о. главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише: снимаю шляпу перед Шерстнёвым

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами» (9:0) и высказался об игре вратаря челябинского клуба Савелия Шерстнёва.

«В целом сегодня видели на льду очень хорошие усилия от каждого игрока в составе, без сомнения, хотелось бы поздравить Савелия Шерстнёва с таким матчем. Перед ним я снимаю шляпу, он прекрасно себя проявил, как и вся команда», – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Челябинский клуб после данной победы набрал 33 очка в 31 встрече и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 29 матчей занимает седьмое место в таблице Запада.