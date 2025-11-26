Рафаэль Рише: Корешков и Костромитин — невероятная помощь в тренерском штабе «Трактора»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише оценил приглашение Евгения Корешкова и Дмитрия Костромитина в штаб клуба.

— Скажите, пожалуйста, Рафаэль, что вы такое сделали с командой, что она так заиграла?

— Мы уже затрагивали эту тему на предыдущих пресс-конференциях, когда я говорил, в каких компонентах нам нужно становиться лучше. Пытались быть лучше, когда атакуем и нужно было создавать больше моментов у ворот соперника. А также я отмечал, что нужно сделать акцент на обороне. Вот мы совместили всё на последних тренировках.

— У вас в эти дни работал Корешков, тренер по нападающим, и второй тренер по защитникам, который сегодня появился на скамейке запасных – Костромитин. Как вам с ними работается?

— Евгений – это невероятная помощь нашему тренерскому штабу, учитывая его большой опыт работы, без сомнений могу полагаться на его мнение. Он себя прекрасно проявил. По Дмитрию скажу то же самое, но отмечу, что он дополнял Евгения, потому что помогал в коммуникации тренерского штаба, – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.