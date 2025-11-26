Рафаэль Рише: узнал после игры, что «Трактор» одержал самую крупную победу в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал тот факт, что челябинский клуб одержал самую крупную победу в КХЛ во встрече с «Шанхайскими Драконами» (9:0).

— Вы знаете, что сегодня самая крупная победа в КХЛ, 9:0?

— Слушайте, кто-то быстро сказал мне это после игры, даже не вспомню кто. Конечно, это весело, интересное достижение, но наша цель в том, чтобы становиться лучшей как команда.

— Если по достижениям, вы сделали то, что не сделал Гру три раза – обыграли «Драконов».

— Выходит, да (улыбается), — передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.