И. о. главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише: кто-то не знает Зубова? Он легенда

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише оценил приглашение Сергея Зубова в штаб команды.

— А вы знали что-то о Корешкове и Зубове не как о тех, кто вошёл в тренерский штаб.

— Кто-то не знает Зубова? (смеётся) Это легенда мирового хоккея. Если говорить о тренерских качествах Зубова и Корешкова, слышал только хорошее от всего своего окружения.

— У вас не будет языкового барьера? Евгений, кажется, не говорит по-английски.

— Не будет конечно. Во-первых, это я единственный не говорю по-русски (смеётся). Да и вообще всегда есть кто-то рядом, чтобы помочь с коммуникацией, – передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.