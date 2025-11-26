Остон Мэттьюс вернулся в состав «Торонто» после пропуска пяти матчей
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вернулся в состав канадского клуба и сыграет в ближайшей встрече с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Встреча состоится в ночь на 27 ноября и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мэттьюс пропустил последние пять игр из-за травмы нижней части тела, полученной во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:5) после силового приёма от Никиты Задорова.
В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 17 матчей и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности «+9». «Торонто» с 21 очком после 22 матчей занимает последнее, 16-е место, в таблице Востока.
Комментарии
