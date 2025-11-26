Скидки
Главная Хоккей Новости

«Руководству нужно набраться терпения». Ветеран СКА — о нестабильной игре ЦСКА

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал нестабильную игру ЦСКА, который с 29 очками занимает девятое место в таблице Запада.

«Никитин – это заслуженный опытный тренер. Думаю, он знает, что делает. Однако ЦСКА на сегодняшний день выглядит нестабильно и не показывает той игры, которую ждут. Многие разочарованы.

Будет ли руководство ЦСКА ждать? Думаю, руководству нужно набраться терпения. Это тот путь, который Никитин проходил уже не один раз. Думаю, что в ближайшем будущем команда будет выглядеть намного лучше. ЦСКА нужна селекция, необходимы усиления. Это однозначно! Те люди, которые сейчас играют, это хорошие игроки, но этого недостаточно, чтобы давать большие результаты», — цитирует Черкаса Vprognoze.

