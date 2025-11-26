Олимпийский чемпион Малахов: североамериканские юниоры профессиональнее, чем россияне

Член «Тройного золотого клуба» Владимир Малахов сравнил подход к тренировкам российских и североамериканских юниоров.

«Они [нынешние молодые хоккеисты] стали относиться к себе более-менее профессионально, но всё равно очень далеко от того уровня, на котором работают юниоры из Канады и США. Потому что невозможно измениться за один момент. Но динамика хорошая: тренируются лучше, питание подтягивают.

Почему североамериканские юниоры более профессиональные? Они идут к этому с детства. В хоккее можно заработать хорошие деньги по меркам США. Это финансовая независимость. Если ты попадаешь в НХЛ, обеспечиваешь финансовое будущее своей семье.

Играет ли роль, что в США занятия хоккеем дороги? Для Америки это не очень большие деньги. Родители вкладывают деньги, но это им по карману — они планируют бюджет на развитие ребёнка. Да, хоккей дорогой. Но они могут себе это позволить», — цитирует Малахова «Советский спорт».