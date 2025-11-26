Вратарь «Трактора» Шерстнёв высказался о своём первом «сухом» матче в КХЛ

Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнёв прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (9:0) во встрече, где голкипер записал на свой счёт первый «сухарь» в КХЛ.

«Вчера у меня было больше волнения, чем сегодня. Когда узнал, что буду играть, весь день думал об этом. А сегодня было спокойно, без волнения. Ребята меня поддержали и получилось победить «на ноль». В первую очередь, поблагодарю партнёров по команде, которые сыграли очень самоотверженно, большую часть игры провели в чужой зоне и забросили девять шайб. Это даёт уверенность вратарю. Для меня было главным выиграть, а «сухарь» — это уже приятный бонус», — цитирует Шерстнева сайт КХЛ.