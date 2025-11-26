Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Трактора» Шерстнёв высказался о своём первом «сухом» матче в КХЛ

Вратарь «Трактора» Шерстнёв высказался о своём первом «сухом» матче в КХЛ
Комментарии

Вратарь «Трактора» Савелий Шерстнёв прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (9:0) во встрече, где голкипер записал на свой счёт первый «сухарь» в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кадейкин (Коршков, Низамеев) – 07:40 (5x5)     2:0 Дронов (Светлаков, Дер-Аргучинцев) – 13:42 (5x5)     3:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 19:30 (5x4)     4:0 Гросс (Телегин, Ливо) – 21:47 (5x5)     5:0 Никонов (Дэй, Рыков) – 26:45 (5x5)     6:0 Коршков (Горюнов-Рольгизер, Кадейкин) – 27:49 (5x5)     7:0 Кравцов (Светлаков) – 38:23 (4x5)     8:0 Светлаков (Глотов, Коромыслов) – 42:21 (5x5)     9:0 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 51:08 (5x4)    

«Вчера у меня было больше волнения, чем сегодня. Когда узнал, что буду играть, весь день думал об этом. А сегодня было спокойно, без волнения. Ребята меня поддержали и получилось победить «на ноль». В первую очередь, поблагодарю партнёров по команде, которые сыграли очень самоотверженно, большую часть игры провели в чужой зоне и забросили девять шайб. Это даёт уверенность вратарю. Для меня было главным выиграть, а «сухарь» — это уже приятный бонус», — цитирует Шерстнева сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» дома разгромил «Шанхайских Драконов» со счётом 9:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android