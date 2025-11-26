Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» в Москве с минимальным счётом победило лидера Запада «Локомотив»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 13-й минуте первого периода Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. Данная шайба стала победной в игре.

Напомним, в первой встрече команд в сезоне сильнее был «Локомотив» со счётом 3:2. У команд осталось ещё два очных матча в нынешней регулярке.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Торпедо» дома 1 декабря. «Локомотив» 28 ноября сыграет в гостях с «Северсталью» в Череповце.