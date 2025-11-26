Скидки
Динамо М – Локомотив, результат матча 26 ноября 2025 года, счёт 1:0, КХЛ 2025/2026

«Динамо» в Москве с минимальным счётом победило лидера Запада «Локомотив»
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 13-й минуте первого периода Макс Комтуа с передач Дилана Сикуры и Антона Слепышева открыл счёт во встрече. Данная шайба стала победной в игре.

Напомним, в первой встрече команд в сезоне сильнее был «Локомотив» со счётом 3:2. У команд осталось ещё два очных матча в нынешней регулярке.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Торпедо» дома 1 декабря. «Локомотив» 28 ноября сыграет в гостях с «Северсталью» в Череповце.

