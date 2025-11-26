СКА в концовке вырвал победу у «Северстали», армейцы забросили шесть шайб в игре

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

На 43-й секунде первого периода Владимир Грудинин открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Матвей Поляков восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Валентин Зыков вывел СКА вперёд. На 36-й секунде второго периода Александр Скоренов сделал счёт 2:2. Через полторы минуты Брендан Лайпсик забросил третью шайбу СКА в игре. На 17-й минуте периода Джозеф Бландизи сделал счёт 4:2. В конце второго периода Илья Иванцов и Иоаннис Калдис в очередной раз восстановил счёт в игре. В конце встречи Брендан Лайпсик и Валентин Зыков принесли СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Локомотивом» дома 28 ноября. СКА в этот же день сыграет с «Ак Барсом» в Казани.