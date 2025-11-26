Скидки
«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Ник Дауд внесён в список травмированных

«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Ник Дауд внесён в список травмированных
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что команда вызвала российского нападающего Богдана Тринеева из АХЛ. Кроме того, «Кэпиталз» поместили нападающего Ника Дауда в список травмированных.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши».

35-летний Ник Дауд в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт одну шайбу и четыре результативные передачи.

