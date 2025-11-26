«Это просто сумасшествие». Иван Мирошниченко — о голах Александра Овечкина

Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко высоко оценил игру российского капитана клуба Александра Овечкина.

— Что вы думаете о великолепной игре Ови на прошлой неделе? Он сделал хет-трик в 40 лет. Мне 41 год, я едва могу двигаться, тяжело встать с постели.

— Не знаю. Думаю, ты забьёшь четыре гола, если сыграешь сейчас (смеётся) Шучу.

Ови — сумасшедший. Мы всегда об этом говорим: он получает шайбу, бросает — и это гол. Неважно, из какого места площадки он это делает. Ови чувствует, когда забьёт. Не знаю, это просто сумасшествие, — приводит слова Ивана Мирошниченко RMNB.