Александр Овечкин: быть первым, кто забил 900 голов — поистине особенный момент

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от церемонии в его честь перед игрой с «Виннипег Джетс». Столичный клуб проведёт специальную предматчевую церемонию в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

«Никто в истории не делал этого, быть первым, кто забил 900 голов, — это поистине особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, самое главное, здесь моя мама, жена и дети. Это история. Как я говорил, стать первым — это особенный момент.

Я всё еще играю. И пока остаёшься хоккеистом, не сильно задумываешься о всех достижениях. Когда закончишь, будет приятно вспоминать эти моменты», — цитирует Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».