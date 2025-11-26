Скидки
Вячеслав Козлов заявил, что Владислав Подъяпольский остаётся игроком «Динамо»

Вячеслав Козлов заявил, что Владислав Подъяпольский остаётся игроком «Динамо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что вратарь Владислав Подъяпольский остаётся игроком бело-голубых.

– Я не могу не задать вопрос по главной теме сегодняшнего дня, потому что слухи продолжают сыпаться. Есть ли у вас уверенность, что мы ещё увидим матч Владислава Подъяпольского в форме «Динамо»?
– Конечно. Он остаётся с нами. Мы не комментируем слухи. И я даже не знаю, откуда они берутся, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на слухи о возможном уходе из команды вратаря Владислава Подъяпольского.

