Вячеслав Козлов заявил, что Владислав Подъяпольский остаётся игроком «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что вратарь Владислав Подъяпольский остаётся игроком бело-голубых.

– Я не могу не задать вопрос по главной теме сегодняшнего дня, потому что слухи продолжают сыпаться. Есть ли у вас уверенность, что мы ещё увидим матч Владислава Подъяпольского в форме «Динамо»?

– Конечно. Он остаётся с нами. Мы не комментируем слухи. И я даже не знаю, откуда они берутся, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на слухи о возможном уходе из команды вратаря Владислава Подъяпольского.