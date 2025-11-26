Хартли высказался о сухом поражении «Локомотива» от московского «Динамо»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал минимальное поражение от московского «Динамо» (0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)
«Жаль, что после хорошего начала с нашей стороны схватили три удаления подряд, и инициатива перешла к «Динамо». Надо отдать должное ребятам, они бились, старались сравнять счёт. Исаев дал нам шанс на победу, оставлял нас в игре, отличный матч провёл, однако нам так и не хватило момента в атаке, для того чтобы сравнять счёт.
В игре «5 на 5» у нас было немного шансов, у обеих команд было мало моментов. Мы старались создать моменты, но не получалось. В равных составах не хватало остроты, хорошо действовала оборона соперника», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:49
-
21:34
-
21:22
-
21:04
-
20:42
-
20:33
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
19:56
-
19:49
-
19:31
-
19:26
-
19:20
-
19:05
-
18:51
-
18:33
-
18:13
-
17:54
-
17:38
-
17:28
-
17:10
-
16:52
-
16:36
-
16:24
-
16:13