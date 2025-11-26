Хартли высказался о сухом поражении «Локомотива» от московского «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал минимальное поражение от московского «Динамо» (0:1).

«Жаль, что после хорошего начала с нашей стороны схватили три удаления подряд, и инициатива перешла к «Динамо». Надо отдать должное ребятам, они бились, старались сравнять счёт. Исаев дал нам шанс на победу, оставлял нас в игре, отличный матч провёл, однако нам так и не хватило момента в атаке, для того чтобы сравнять счёт.

В игре «5 на 5» у нас было немного шансов, у обеих команд было мало моментов. Мы старались создать моменты, но не получалось. В равных составах не хватало остроты, хорошо действовала оборона соперника», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.