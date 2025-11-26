Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли высказался о сухом поражении «Локомотива» от московского «Динамо»

Хартли высказался о сухом поражении «Локомотива» от московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал минимальное поражение от московского «Динамо» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

«Жаль, что после хорошего начала с нашей стороны схватили три удаления подряд, и инициатива перешла к «Динамо». Надо отдать должное ребятам, они бились, старались сравнять счёт. Исаев дал нам шанс на победу, оставлял нас в игре, отличный матч провёл, однако нам так и не хватило момента в атаке, для того чтобы сравнять счёт.

В игре «5 на 5» у нас было немного шансов, у обеих команд было мало моментов. Мы старались создать моменты, но не получалось. В равных составах не хватало остроты, хорошо действовала оборона соперника», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» в Москве с минимальным счётом победило лидера Запада «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android