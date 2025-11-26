Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: Хартли — мой друг. Вдвойне приятно, что обыграли чемпионскую команду

Козлов: Хартли — мой друг. Вдвойне приятно, что обыграли чемпионскую команду
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

— Была очень хорошая игра. Мы играли с сильным соперником. Очень рады, что победили команду Боба Хартли. Его приятно победить. У него всегда очень строгие команды, которые играют в правильный хоккей. Сегодня здорово сыграли во всех трёх зонах.

Да, в каких-то моментах пришлось потерпеть, потому что мощная команда, пришлось много шайб поймать на себя. Очень большая поддержка трибун, большое спасибо болельщикам, они нас поддерживают и в тяжёлое время, и когда мы побеждаем.

Не так много шансов мы дали сопернику. Но Максим Моторыгин в нужный момент нас выручил.

– Под руководством Боба Хартли вы играли в «Атланте» в НХЛ, а потом вместе работали в «Авангарде». Можно ли сказать, что сегодняшняя победа вдвойне приятна в этой связи?
– Ну, конечно, приятно обыграть. Сегодня мы пообщались с ним с утра. Боб – мой друг. Если мне нужен совет, всегда могу ему набрать, он мне всегда подскажет. Любая победа приятна. Но то, что обыграли чемпионскую команду, – вот это вдвойне приятно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Вячеслав Козлов заявил, что Владислав Подъяпольский остаётся игроком «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android