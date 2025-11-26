Козлов: Хартли — мой друг. Вдвойне приятно, что обыграли чемпионскую команду

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (1:0).

— Была очень хорошая игра. Мы играли с сильным соперником. Очень рады, что победили команду Боба Хартли. Его приятно победить. У него всегда очень строгие команды, которые играют в правильный хоккей. Сегодня здорово сыграли во всех трёх зонах.

Да, в каких-то моментах пришлось потерпеть, потому что мощная команда, пришлось много шайб поймать на себя. Очень большая поддержка трибун, большое спасибо болельщикам, они нас поддерживают и в тяжёлое время, и когда мы побеждаем.

Не так много шансов мы дали сопернику. Но Максим Моторыгин в нужный момент нас выручил.

– Под руководством Боба Хартли вы играли в «Атланте» в НХЛ, а потом вместе работали в «Авангарде». Можно ли сказать, что сегодняшняя победа вдвойне приятна в этой связи?

– Ну, конечно, приятно обыграть. Сегодня мы пообщались с ним с утра. Боб – мой друг. Если мне нужен совет, всегда могу ему набрать, он мне всегда подскажет. Любая победа приятна. Но то, что обыграли чемпионскую команду, – вот это вдвойне приятно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.