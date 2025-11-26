Хартли пожелал удачи Козлову на посту главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от московского «Динамо» (0:1) пожелал удачи Вячеславу Козлову на посту наставника бело-голубых.

«С огромным уважением отношусь к Вячеславу Козлову. Он был отличным игроком, когда играл за меня, настоящим другом.

Мы всегда поддерживали хорошие отношения, когда работали в «Авангарде» вместе. Но я не тренирую против другого тренера, команды сражаются друг с другом, однако рад за Славу, рад, что он стал главным тренером, считаю, что у него всё получится в этом качестве», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Торпедо» дома 1 декабря.