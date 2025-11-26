Хартли — о Сурине и Радулове: лучше больше эмоций, чем смотреть на ребят, которые засыпают

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от московского «Динамо» (0:1) оценил эмоциональную потасовку в конце игры, в которой приняли участие нападающие Александр Радулов и Егор Сурин.

«Радулов – очень эмоциональный игрок, как и Егор Сурин. И они действительно проводят много времени вместе. Егор тоже по натуре эмоционален, Сурин подрался с Уилом – была хорошая драка, это хоккейный момент. Я всегда предпочёл бы больше эмоций, чем смотреть на тех ребят, которые засыпают на льду», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Торпедо» дома 1 декабря. «Локомотив» 28 ноября сыграет в гостях с «Северсталью» в Череповце.