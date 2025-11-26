Хартли назвал плохую дисциплину главной причиной неудачного отрезка «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил нестабильный отрезок ярославского клуба. «Локомотив» проиграл три из четырёх последних матчей.

«Много было эмоций, но я не обсуждаю решения судей. Самое главное – мы должны убрать удаления из нашей игры. В начале сезона у нас хромала дисциплина, потом наладили этот момент.

Долгое время она у нас была на хорошем уровне, но в последних играх мы много себе позволяли и за счёт этого наши лучшие атакующие игроки, такие как Артур Каюмов и Георгий Иванов, тратят свои силы в меньшинстве. От этого, естественно, их меньше хватает в атаке», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.