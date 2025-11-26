Скидки
Хартли назвал плохую дисциплину главной причиной неудачного отрезка «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил нестабильный отрезок ярославского клуба. «Локомотив» проиграл три из четырёх последних матчей.

«Много было эмоций, но я не обсуждаю решения судей. Самое главное – мы должны убрать удаления из нашей игры. В начале сезона у нас хромала дисциплина, потом наладили этот момент.

Долгое время она у нас была на хорошем уровне, но в последних играх мы много себе позволяли и за счёт этого наши лучшие атакующие игроки, такие как Артур Каюмов и Георгий Иванов, тратят свои силы в меньшинстве. От этого, естественно, их меньше хватает в атаке», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

