Главная Хоккей Новости

Козлов — о сбое в большинстве «5 на 3»: так получилось, потому что не было Гусева

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Локомотивом» (1:0) высказался об игре бело-голубых в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

– Единственный и победный гол сегодня забили в большинстве, но в целом почему реализовали лишь одну попытку, когда у «Локомотива» набралось 18 минут штрафа? Это настолько Исаев молодец?
– Вратарь сыграл хорошо, а у нас не было Гусева – это основной игрок, который и разыгрывает большинство «5 на 3». Ну и Слепышев попал в штангу. Да, могли забить, но Ярославль оборонялся.
Молодцы, что дотерпели и выстояли в тяжёлый момент. Ещё раз повторюсь, что Джиошвили и Швец-Роговой много на себя ловили. Тяжёлая концовка была.

– Игорь Ожиганов сейчас мне сказал, окончательно узнали, что команда будет начинать третий период в большинстве «5 на 3» только тогда, когда вышли на лёд из раздевалки. Если бы вы знали заранее, что так будет, могли что-то поменять в перерыве и нарисовать какую-то иную схему?
– Мы догадывались, что будет «5 на 3». Но у нас все схемы уже нарисованы, они всё знают. Ничего там поменять мы не могли. Ещё раз повторюсь, что так получилось, потому что не было Никиты Гусева, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
